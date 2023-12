Google Keep er en notattjeneste utviklet av Google. Google Keep ble lansert 20. mars 2013, og er tilgjengelig på nettet og har mobilapper for Android- og iOS-mobiloperativsystemene. Keep tilbyr en rekke verktøy for å ta notater, inkludert tekst, lister, bilder og lyd. Brukere kan stille inn påminnelser, som er integrert med Google Nå. Tekst fra bilder kan trekkes ut ved hjelp av optisk tegngjenkjenning, og stemmeopptak kan transkriberes. Grensesnittet gir mulighet for en enkeltkolonnevisning eller en flerkolonnevisning. Notater kan fargekodes, og etiketter kan brukes for organisering. Senere oppdateringer har lagt til funksjonalitet for å feste notater, og for å samarbeide om notater med andre Keep-brukere i sanntid. Google Keep har fått blandede anmeldelser. En anmeldelse like etter lansering i 2013 berømmet hastigheten, kvaliteten på talenotater, synkronisering og widgeten som kunne plasseres på Android-hjemmeskjermen. Anmeldelser i 2016 har kritisert mangelen på formateringsalternativer, manglende evne til å angre endringer og et grensesnitt som bare tilbyr to visningsmoduser der ingen av dem ble likt for deres håndtering av lange notater. Google Keep fikk imidlertid ros for funksjoner, inkludert universell enhetstilgang, innebygd integrasjon med andre Google-tjenester og muligheten til å gjøre bilder om til tekst gjennom optisk tegngjenkjenning.

Nettside: google.com

