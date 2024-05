Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google AI Test Kitchen med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AI Test Kitchen er et sted hvor folk kan oppleve og gi tilbakemelding på noen av Googles nyeste AI-teknologier. Målet vårt er å lære, forbedre og innovere ansvarlig på AI sammen. Alt er under arbeid og ment for tidlig tilbakemelding. I samsvar med AI-prinsippene våre, mener vi at ansvarlig fremgang ikke skjer isolert. Vi må gi folk en mulighet til å oppleve teknologien førstehånds slik at vi kan lære og forbedre den.

Nettside: aitestkitchen.withgoogle.com

