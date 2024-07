GoodVision er et AI-drevet verktøy designet for trafikkmodellere og landmålere i smarte byer. Det tilbyr automatiseringsverktøy for ulike stadier av trafikkprosjekter, inkludert AI-trafikkdatainnsamling, trafikkmodellering og sanntids trafikkkontroll. Med GoodVision kan brukere enkelt samle inn trafikkdata for sine undersøkelser og dra nytte av automatisert trafikkmodellkalibrering, noe som sparer tid på manuelt arbeid. Verktøyet gir også detaljerte og nøyaktige trafikkhendelser for trafikkkontrollsystemer i sanntid. GoodVision utnytter AI og big data-analyse for å gi adaptiv trafikkstyring og byplanleggingsløsninger, slik at trafikken kan flyte basert på svært nøyaktig trafikkinnsikt. Dette bidrar til å håndtere trafikkbelastning i byer, noe som fører til luftforurensning, ulykker og betydelige økonomiske tap. Trafikkstyring har blitt et avgjørende og komplekst problem for kommuner globalt. Attester fra kunder indikerer at GoodVision er en profesjonell partner som tilbyr verdi med bildegjenkjenningsteknologi og produkter. Den får ros for sin innovasjonsevne og bidrag til vellykkede forskningsprosjekter. Verktøyet anses som avansert, raskt, pålitelig og gir visuelle representasjoner som letter datatolking for ulike mobilitetsflyter. GoodVision tilbyr flere produkter, inkludert GoodVision Video Insights og GoodVision LiveTraffic. Selskapet tilbyr også ressurser som en blogg, casestudier og en hjelpeportal. Den er klarert av ulike organisasjoner og lar brukere abonnere på nyhetsbrevet for de siste oppdateringene og nyhetene. Retningslinjer for personvern og tjenestevilkår er også tilgjengelige på nettsiden deres.

Nettside: goodvisionlive.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet GoodVision. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.