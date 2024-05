Alternativer - Go Answer

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial vet hvordan et moderne kontaktsenterprogram skal være: raskt, skalerbart og fullt av nyttige funksjoner. Det gir salgs- og støtteteam ressursene de trenger for å møte kvoter og raskt lukke flere avtaler. Den oppnår dette ved å tilby alt-i-ett-programvare som gjør det mulig for salgsteam å...