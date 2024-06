Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ぐるなび med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gurunavi - Restaurant-/bankettreservasjonsside for gourmetinformasjon Med restaurantreservasjonssiden [Gurnavi] kan du tjene Rakuten-poeng ved å gjøre online-reservasjoner! Du kan raskt søke og gjøre reservasjoner for ønsket restaurant basert på forhold som område, stasjonsnavn og budsjett. Den er full av flott kuponginformasjon og den nyeste restaurantinformasjonen, så den anbefales også for å finne restauranter for velkomst- og avskjedsfester og banketter!

Nettside: gnavi.co.jp

