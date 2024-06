Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Gliglish med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gliglish er et AI-basert språklæringsverktøy utviklet for å hjelpe deg med å forbedre språkferdighetene dine gjennom aktiv tale og interaksjon. Det gir en oppslukende læringsopplevelse ved å la deg snakke med en AI-lærer og rollespill i virkelige situasjoner. Denne metoden fokuserer på å forbedre tale- og lytteferdigheter og hjelpe brukere til å snakke mer som en innfødt. Gliglish kan nås når som helst og hvor som helst, noe som gjør den fleksibel for konsekvent daglig språkpraksis. Verktøyet støtter flere språk, slik at brukere kan lære forskjellige dialekter fra hele verden. Gliglish inkorporerer AI-teknologi som ligner på ChatGPT, og tilbyr ulike funksjoner som smart kunstig intelligens, foreslåtte emner å snakke om, justerbar talehastighet og flerspråklig talegjenkjenning. Den gir også tilbakemelding på grammatikken din, oversettelser av ord eller setninger og analyse av uttalen din. Verktøyet tilbyr en abonnementsbasert modell der brukere kan velge mellom månedlige og årlige planer for ubegrenset tilgang til funksjonene, og prioritert tilgang i rushtiden.

Nettside: gliglish.com

