GliaStudio er en automatisert videoplattform som gir team mulighet til å spre innhold med korte videoer. Den bruker AI-teknologi for å transformere artikler til videoer på få minutter. Den har automatisk tekstoppsummering for å kondensere lang tekst til korte sammendrag, rikelig med medieressurser for å visualisere med ulike medieelementer, og merkede temaer og funksjoner for å tilpasse for konsistent merkevarebygging. GliaStudio lar også brukere frigjøre 50 % av innholdsskapernes tid slik at de kan engasjere seg i mer kvalitativt arbeid. Med GliaStudio kan team generere videoer fra nyhetsinnhold, sosiale innlegg, direktesendte sportsbegivenheter og statistiske data på minutter og øke videoproduksjonsvolumet med 10X. GliaStudio er klarert av innflytelsesrike utgivere som Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT og ZHIBO. Det gir også tilgang til medieressurser av høy kvalitet gratis.

Nettside: gliacloud.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet GliaStudio. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.