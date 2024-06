Glasses Gone er et AI-verktøy designet for portrettfotoretusjering, spesielt med fokus på å fjerne briller eller briller fra motivets ansikt. Ved å utnytte AI-teknologi lover verktøyet rask og effektiv fjerning av briller på bare noen få minutter. For å oppnå optimale resultater, anbefales brukere å laste opp portrettbilder der motivene ser rett frem, da dette vil forbedre nøyaktigheten av brillefjerningsprosessen. Det anbefales også å velge bilder der rammefargene er enkle og veldefinerte for bedre ytelse. Vær imidlertid oppmerksom på at klare eller mønstrede rammer kanskje ikke gir tilfredsstillende resultater. Verktøyet tilbyr et beskjæringsalternativ for kvadratisk form, som lar brukere justere og flytte beskjæringsboksen etter å ha lastet opp bildene for å sikre at det endelige resultatet er i kvadratisk format. for å fjerne briller, hevder Glasses Gone å tilby en pengene-tilbake-garanti hvis brukerne finner resultatet utilfredsstillende. For ytterligere å forbedre kvaliteten på de retusjerte bildene, foreslår verktøyet å bruke komplementære gratisverktøy, for eksempel clipdrop, for å rydde opp i gjenværende gjenstander.Glasses Gone er en tjeneste levert av GLASSES.GONE og er underlagt deres vilkår for bruk og personvernregler. .

