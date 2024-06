Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Getfloorplan med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Getfloorplan er en AI-drevet tjeneste som lar brukere raskt og enkelt lage detaljerte 2D- og 3D-planløsninger, samt 360° virtuelle turer. Ved å bruke Getfloorplan kan brukere laste opp en plantegning eller skisse på bare ett minutt, og AI tar seg av resten. Med Getfloorplan kan brukerne forvente en full pakke med materialer av høy kvalitet på bare en halv time, til en overkommelig pris. Tjenesten er designet for å være enkel å bruke, med en widget tilgjengelig på alle enheter, og verktøy for å rotere, undersøke og gå gjennom planen. Getfloorplan tilbyr også budsjettvennlig automatisering for å holde prisene lave, og rask behandling av opptil 1000 gjengivelser daglig. Kunder rapporterer opptil 30 % økning i samtaler ved bruk av 2D, 3D plantegninger og virtuelle omvisninger fra Getfloorplan. Anmeldelser fra kunder bekrefter tid og penger spart og den høye kvaliteten på materialene.

Nettside: getfloorplan.com

