Få IT ferdig med Genuity IT-nettverket. En SaaS-plattform for å administrere IT og kjøpe programvare og tjenester til engrospriser. Alt for mindre enn en dollar om dagen. Genuity er en one-stop-shop for bedrifter å administrere IT og kjøpe forretningsprogramvare. Bedrifter bruker Genuity til å holde styr på alle selskapets bærbare datamaskiner, administrere forespørsler om ansattes støtte og kjøpe programvare til engrospriser.

Nettside: gogenuity.com

