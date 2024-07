Genie AI er et AI-drevet juridisk assistentverktøy som lar brukere trygt utarbeide, forhandle og gjennomgå juridiske forretningsdokumenter uten behov for en advokat. Verktøyet er drevet av GPT-4 og verdens største juridiske database med åpen kildekode. Med over 4700 gratis maler kan brukere velge fra et bredt spekter av regelmessig oppdaterte juridiske maler som dekker ulike sektorer fra teknologi til produksjon.Genie AIs AI-assistent tilbyr flere funksjoner for å forbedre utformingsprosessen for juridiske dokumenter. Den kan fremheve risikoer på tvers av en kontrakt, forklare klausuler på en enkel måte, foreslå alternative klausuler, gjøre endringer ved å bruke sporendringer, fremheve ubrukte definisjoner og oppsummere kontraktsmessige forpliktelser. Det tilbyr også funksjoner som sanntidssamarbeid med team og motparter på en enkelt plattform, tilgang til et kontekstuell klausulbibliotek og et stort juridisk bibliotek som jevnlig oppdateres av juridiske eksperter. Dette verktøyet har fått anerkjennelse fra bemerkelsesverdige publikasjoner som Financial Times, Forbes og TechCrunch. Det har også samarbeidet med prestisjetunge organisasjoner som Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First og University College Londons Innovation and Enterprise-avdeling. Genie AI sikrer datasikkerhet og sikkerhet med ISO27001-sertifisering, 256-bits kryptering, tilgangskontroll , og regelmessige eksterne revisjoner. Verktøyet tilbyr forskjellige prisplaner, inkludert et gratis alternativ, samt alternativer for AI-assistert dokumentoppretting. Samlet sett er Genie AI en omfattende AI-juridisk assistent som gir brukere mulighet til å navigere i det juridiske landskapet effektivt og kostnadseffektivt.

Nettside: genieai.co

