Gatorade er et ledende sportsdrikkmerke som eies av PepsiCo, med fokus på å gi hydrering og elektrolyttpåfyll for idrettsutøvere. Nettstedet fungerer som det sentrale knutepunktet for alle Gatorade-produkter, inkludert deres forskjellige sportsdrikkformler, pulver, tabletter og relaterte sportsernæringsartikler. Besøkende kan bla gjennom og kjøpe Gatorade-produkter direkte gjennom nettstedet, inkludert tilpassbare flasker og bunter. Kunder kan registrere seg for Gatorade iD-lojalitetsprogrammet for å tjene belønninger og få fordeler som gratis frakt. Nettstedet fremhever Gatorades sportsvitenskapelige ekspertise, og viser hvordan produktene deres er utformet for å gi hydrering og ytelse til idrettsutøvere. Nettstedet Gatorade.com fungerer som en e-handelsplattform og pedagogisk ressurs for idrettsutøvere, trenere og fans av det ikoniske sportsdrikkemerket.

Nettside: gatorade.com

