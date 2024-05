Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fyorin med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fyorin er en omfattende finansiell operasjonsplattform som samler et nettverk av globale finansinstitusjoner med tilgang til over 220+ valutaer for å strømlinjeforme grenseoverskridende betalinger og levere enhetlige treasury-løsninger. Vi gir globale virksomheter én enkelt plattform for globale finansoperasjoner, tilgang til flere finansinstitusjoner og fremskynder grenseoverskridende betalinger umiddelbart for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og vokse inn i nye markeder, uten problemer. Nøkkelfunksjoner: Tilgang til 220+ valutaer, 30+ betalingsskinner og 200 land Grenseoverskridende betalinger Virtuelle multi-valutakort Virtuelle kontoer (lokale IBAN-er) Treasury Management Multi-banking Expense Management Kredittkort Kundefordringer Integrasjoner med ERP og regnskapsverktøy Multi- lagtilgangsadministrasjon for lag

Nettside: fyorin.com

