Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Functionize med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Functionize leverer en intelligent testplattform som inkluderer AI og maskinlæringsteknologier for å automatisere den møysommelige programvaretestingsprosessen. Vi jobber med team av alle størrelser og ferdighetssett for å forbedre testoppretting, eliminere testflaking og akselerere utgivelser med elastisk skalatesting i skyen. Ved å ha en maskinlæringstilnærming til kvalitet, gjør Functionize bedrifter i stand til å levere programvare av høyere kvalitet raskere. Functionize er anerkjent av Gartner på deres liste over kule leverandører innen Agile og DevOps for innovasjon og er klarert av ledende bedrifter, inkludert Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell og Logitech.

Nettside: functionize.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Functionize. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.