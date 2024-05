Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Freshworks med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Freshworks (NASDAQ: FRSH) lager AI-forsterket forretningsprogramvare for IT-, kundestøtte-, salgs- og markedsføringsteam for å gjøre dem mer effektive og levere mer verdi for umiddelbar forretningseffekt. Freshworks har hovedkontor i San Mateo, California, og opererer over hele verden for å betjene mer enn 67 000+ kunder, inkludert American Express, Blue Nile, Bridgestone, Databricks, Fila og OfficeMax.

Nettside: freshworks.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Freshworks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.