Gratis TTS er en ledende online tekst-til-tale-konvertering som tilbyr støtte for nesten alle språk. Den er designet for å lage lydfiler av høy kvalitet med naturlig klingende stemmer, noe som gjør den egnet for ulike prosjekter. Verktøyet er gratis og tillater kommersiell bruk. Prosessen med å konvertere tekst til tale gjøres enkel og rask gjennom den kraftige AI-motoren, som drives av Googles maskinlæring og TTS-funksjonalitet. Dette sikrer effektiv ytelse og gir resultater med høykvalitetslyd. En bemerkelsesverdig funksjon ved Free TTS er støtten for SSML (Speech Synthesis Markup Language), som gjør det mulig for brukere å tilpasse lyd ved å gi detaljer om pauser, lydformatering, datoer, akronymer, og mer. Denne funksjonen gir fleksibilitet og forbedrer den generelle lydopplevelsen. Verktøyet tilbyr et bredt spekter av innfødte stemmer og språk, inkludert engelsk (amerikansk), afrikaans, arabisk, bengali, bulgarsk og mange flere. Disse stemmene kan brukes til ulike formål, for eksempel å legge til voice-overs til videoer, lage AI-genererte videoer eller reklamevideoer. For å bruke gratis TTS trenger brukere ganske enkelt å kopiere og lime inn teksten de vil konvertere til verktøyet. Den konverterte lydfilen kan deretter lastes ned som en MP3-fil. Ingen registrering er nødvendig, og lyden fjernes automatisk innen 24 timer for å opprettholde sikkerheten. Oppsummert er Free TTS en brukervennlig og pålitelig online tekst-til-tale-konvertering som tilbyr naturlig klingende stemmer på forskjellige språk. Dens kraftige AI-motor og støtte for SSML gjør den til et verdifullt verktøy for et bredt spekter av applikasjoner.

Nettside: freetts.com

