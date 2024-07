FreeSubtitles.Ai er et AI-verktøy som genererer undertekster for lyd- og videoinnhold gratis. Den er tilgjengelig på GitHub og gir flere alternativer, inkludert automatisk nedlastingskobling, språk og modellvalg for forskjellige nøyaktighetsnivåer og oversettelse til forskjellige språk. Verktøyet lar brukere laste opp filer opp til en maksimal størrelse på 300 MB og én times varighet, mens betalte brukere kan laste opp filer på opptil 10 GB og 10 timers varighet. Maksimal kømengde er null, og det er fire aktive jobber som kjører. Brukere kan hoppe foran i køen ved å velge betalte funksjoner. Verktøyet gir 111 språkalternativer, inkludert automatisk gjenkjenning for optimal effektivitet, og muligheten til å velge mellom ni modeller av varierende størrelse og nøyaktighet, med større modeller som gir større nøyaktighet, men som tar lengre tid. Verktøyet tilbyr også oversettelse til forskjellige språk, noe som gjør det svært allsidig for brukere med internasjonalt publikum. Verktøyet er gratis å bruke for opptil 300 MB filstørrelse og opptil én times varighet, mens betalte funksjoner gir større fleksibilitet. Verktøyet krever at brukere velger eller slipper lyd- eller videofilen og velger de nødvendige alternativene før transkripsjonsprosessen starter. Totalt sett er Transcribe File et pålitelig verktøy som genererer undertekster med nøyaktighet, noe som gjør det til et flott alternativ for innholdsskapere med begrensede ressurser.

Nettside: freesubtitles.ai

