FreeLogoServices er leverandøren av logodesigntjenester og merkevaremarkedsføringsprodukter til gründere, små bedrifter og organisasjoner over hele verden. FreeLogoServices sin nettbaserte plattform tilbyr en unik måte å raskt, enkelt og kostnadseffektivt lage tilpassede logoer på få minutter, uten hjelp fra en profesjonell designer. Over 25 millioner brukere over hele verden har bygget sin merkevare ved hjelp av FreeLogoServices. FreeLogoServices sine spesialtilpassede logoer av høy kvalitet har dukket opp i over 150 land over hele verden og på alt fra firmabrevpapir og visittkort til reklametavler og skilt.

Nettside: freelogoservices.com

