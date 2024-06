Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Free text to speech med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fri tekst til tale er et kraftig og gratis online tekst-til-tale-synteseverktøy som konverterer tekst til naturlig og jevn menneskelig stemme med en rekke tilpasninger. Den har over 100 høyttalere for brukere å velge mellom, støtter flerspråk og dialekter, og kan til og med blande kinesisk-engelsk. Den er også fleksibel når det gjelder lydparameterkonfigurasjon, slik at brukere kan justere talehastighet, tonehøyde, artikulasjon, pauser og mer. Dette verktøyet er mye brukt i nyhetslesing, reisenavigasjon, intelligent maskinvare og varslingskringkasting, og kan til og med konvertere tekstinnholdet til MP3-filer for nedlasting og lagring. Videre gir den en rekke nevrale nettverksstemmer på tvers av 129 språk og varianter, noe som gjør det enkelt å nå et globalt publikum. Det støttes i alle større nettlesere, som Chrome, Firefox og Edge, samt WeChat. Mobilbrukere kan prøve å bruke Chrome, Firefox og den nye versjonen av Edge.

Nettside: text-to-speech.online

