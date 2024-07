Frameright er et verktøy som gjør det mulig for skapere, utviklere og bedrifter å sikre at bildene deres vises i perfekt størrelse for hver beholder og skjerm. Verktøyet løser utfordringen med at bilder ikke vises som tiltenkt på grunn av varierende krav til kanal og skjermstørrelse på nettet. Ved å bruke Framerights Image Display Control (IDC)-teknologi blir bildene intelligente og tilpasningsdyktige, uavhengig av hvor de publiseres. Verktøyets tilpassede AI driver et brukervennlig grensesnitt (UI), som gir rask og jevn bildebehandling. Instruksjoner lagres i metadatafeltene til hver fil, og riktig bildestørrelsesinformasjon er lett tilgjengelig gjennom åpen kildekode-biblioteker og -komponenter.Frameright forbedrer arbeidsflyter for bildebehandling og fremtidssikrer ressurser samtidig som den integreres sømløst med eksisterende systemer. IDC forenkler kommunikasjon mellom ulike deler av produksjonsprosessen, noe som gjør hverdagslig bildepublisering og layoutfornyelser uanstrengt.Frameright styrker innholdsskapere, tilbyr viktig kontroll over visuelle historier og sørger for at bildene ser ut som tiltenkt. Det gir pikselpresisjon og kodebasert bildeinnramming for utviklere, uten behov for CSS-hack. Bedrifter kan maksimere verdien av sine eiendeler og unngå kostbare feil.IDC er et åpent økosystem som prioriterer å gi bilder og bildeskapere tilbake kontrollen. Framright tilbyr en unik AI som forstår individuelle stiler, noe som får brukerne til å skille seg ut fra mengden. Verktøyet er utviklet for å fungere sømløst med ulike bransjer, inkludert fotografering, innholdsskaping og nettutvikling.

Nettside: frameright.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Frameright. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.