Formly er en kraftig og gratis flertrinns skjemaløsning laget for Webflow. Med bare 5 attributter kan du gjøre et hvilket som helst skjema til et flertrinnsskjema på Webflow. Funksjoner inkluderer: * Egendefinerte navigasjonsknapper * Automatisk fremdriftsnav * Egendefinert fremdriftsnav * Trykk Enter for å gå videre * Inndatavalidering * og mange flere funksjoner!

Nettside: tryformly.com

