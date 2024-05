Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Formilla med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Formilla.com er en ledende leverandør av kundemeldingsprogramvare for salg, markedsføring og support. Med en kombinasjon av Live Chat, E-post og meldingsverktøy i appen i én kraftig plattform, bruker over 12 000 selskaper over hele verden programvaren vår for generering av potensielle salg, markedsføringsautomatisering og for å forbedre kundestøtten.

Nettside: formilla.com

