Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Forage med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fellesskapskuratert forside for lanseringene som former onchain-kulturen. På Forage lager fellesskapskuratorer, kalt «foragers», lanseringssider for prosjekter de ønsker å fremheve. Lanseringssider kombinerer en pressemelding og minnesmerke til en elegant enkeltside designet for å spre seg som ild i tørt gress. Disse lanseringene er kuratert på Forage.xyz-hjemmesiden, hvor de får støtte i form av mynte. Når byggere oppretter en lanseringsside på Forage, bruker vi de siste innovasjonene innen distribusjon på kjede for å anbefale lanseringen til flere personer som vil være på linje med arbeidet deres.

Nettside: forage.xyz

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Forage. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.