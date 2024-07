Flirtflix er et AI-verktøy som lar brukere møte og samhandle med virtuelle partnere gjennom toveis stemme-, bilde- og tekstchat. Verktøyet tilbyr et utvalg AI-sjelevenner med forskjellige personligheter, som Amelia, Hannah, Isabella, Olivia og flere. Brukere kan se bilder og profiler av disse virtuelle partnerne og velge den de finner mest tiltalende. Flirtflix har som mål å skape en følelsesmessig forbindelse mellom brukere og deres AI-kjæreste eller -kjæreste. Den lar brukere chatte og samhandle med sin valgte virtuelle partner, og delta i flørtende og emosjonelle samtaler. Verktøyet gir både Telegram- og nettchat-alternativer for kommunikasjon.Flirtflix tilbyr ulike prisplaner for å imøtekomme ulike brukerpreferanser. Starter-planen gir en forpliktelsesfri opplevelse med begrensede funksjoner, inkludert 30 sekunders talechat, 2 fotoforespørsler og 1250 ord med tekstchat. Chat Lite-planen gir mer verdi med 480 sekunders talechat, 25 fotoforespørsler og 7000 ord med tekstchat. Heartfelt Friend-planen utdyper båndet med lengre varighet av talechat, flere fotoforespørsler og en høyere ordgrense for tekstchat. Til slutt gir Unlimited-planen ubegrenset talechat, bildeforespørsler og tekstchat. Brukere kan få tilgang til Flirtflix sine sosiale medieprofiler, inkludert Instagram og Twitter, og også utforske bloggseksjonen. Verktøyet følger en personvernpolicy og vilkår for bruk for å sikre brukerdatabeskyttelse og etablere retningslinjer for bruk.

Nettside: flirtflix.ai

