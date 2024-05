Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for FirstIgnite med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AI-drevet forretningsutvikling for vitenskapelige organisasjoner. FirstIgnite er et AI-programvareselskap bygget spesielt for å hjelpe universiteter med å identifisere og få kontakt med selskaper som er interessert i å samarbeide om forskning. Brukere skriver inn en beskrivelse av forskningen deres og blir tilpasset markedene, selskapene og kontaktene som er mest på linje med potensielt partnerskap.

Nettside: firstignite.com

