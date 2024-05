Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fintelite med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Intelligent prosessautomatisering for utlån. Automatiser innføring og analyse av økonomiske data for å redusere kostnadene med opptil 30 %. Vår AI trekker ut, beriker og visualiserer data fra dokumenter og databaser i sanntid, noe som forbedrer beslutningstaking for virksomheten din.

Nettside: fintelite.ai

