Fintech News Middle East gir en kilde til rettidig, dyp innsikt og de siste lokale og globale nyhetene om Fintech. Fintech News Network-teamet ble lansert i 2017 og jobber veldig hardt for å levere fintech-sentrisk innhold i ulike former til et publikum som leter etter oppdateringer om fintech-arrangementer og webinarer, fantastiske meninger fra høyt anerkjente innovatører av digital finans, analyser av fintech-applikasjoner fra aktive innsidere, siste nytt om fintech-emner og fintech-markedsvarsler.

Nettside: fintechnews.ae

