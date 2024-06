Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fictiv med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fictiv er operativsystemet for tilpasset produksjon som gjør det raskere, enklere og mer effektivt å skaffe og levere mekaniske deler. Vårt intelligente system, støttet av klassens beste operasjonstalent, orkestrerer et nettverk av høyt kontrollerte og administrerte partnere over hele verden for rask produksjon av høy kvalitet, fra tilbud til levering. Til dags dato har Fictiv produsert mer enn 20 millioner deler for både tidligfasebedrifter og store bedrifter, og hjelper dem med å innovere med smidighet og få produkter raskere ut på markedet.

Nettside: fictiv.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Fictiv. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.