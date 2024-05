Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fetii med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fetii transporterer grupper og virksomheter sammen, på forespørsel. Fetii er en gruppe rideshare-app som lar både forbrukere og bedrifter bestille 15-passasjer varebiler på forespørsel. Brukere betaler med et QR-innsjekkingssystem som deler betalinger sømløst mellom gruppen ved ombordstigning. Ikke lenger er grupper tvunget til å reservere et charterkjøretøy uker i forveien, betale minimum 5 timer for en 15 minutters reise, og har ingen betalingsfleksibilitet ELLER dele opp gruppen og bruke flere kjøretøy...Fetii tar friksjonen ut av gruppetransport .

Nettside: fetii.com

