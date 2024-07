Fermat er et spillendrende AI-verktøy designet for å revolusjonere moteindustrien. Det gjør det mulig for brukere å tenke ut, designe og presentere motedesign i et akselerert tempo, noe som forbedrer deres kreative arbeidsflyt betydelig. Fermat er også en samarbeidende tavle som gir designere mulighet til å konvertere ideene sine til realistiske bilder. Brukeren kan konvertere sine håndlagde skisser til virkelighet ved å oppnå høykvalitets gjengivelser med ett klikk. Verktøyet oppfordrer designere til å bruke sin unike stil ved å bruke visuelle referanser for å opprettholde sammenhengen i kolleksjonene eller for å fornye bestselgerne sine. En viktig funksjon er muligheten til å endre vibber, materialer og farger på motestykker i løpet av sekunder. Den tilbyr også muligheten til å visualisere et antrekk på forskjellige modeller og justere innstillinger etter behov. Fermat gir også mulighet for høyoppløselig oppskalering for å forbedre utformede design og gir muligheten til å gjøre design om til redigerbare vektorformater. Det er et viktig verktøy som gjør det mulig for moteskapere å gjøre ideene sine om til konkrete prototyper, hjelper til med visuelle uttrykk for ideer og fremmer effektivt samarbeid mellom team. Det er klarert og brukt av ulike etablerte selskaper og freelance motekonsulenter.

Nettside: fermat.app

