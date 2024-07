Alternativer - Fairtme

Zenefits

Zenefits er et selskap basert i USA som tilbyr skybasert programvare som en tjeneste til selskaper for å administrere sine menneskelige ressurser, med et spesielt fokus på å hjelpe dem med helseforsikringsdekning. Zenefits ble grunnlagt i 2013. Det har hovedkontor i San Francisco .