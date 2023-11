Nytt innhold og overraskelsesformater venter på deg i EXXEN hver dag. Troverdig innhold du kan se med barn, ungdom og hele familien; Tyrkias elskede skuespillere og artister, sosiale medier-influensere med det høyeste antallet følgere og youtubere raser alle sammen blant den unge befolkningen; Eksklusivt og originalt innhold i stedet for gammeldags innhold. TV-serier med prisbelønte skuespillere for et bredt spekter av publikum... Konkurranser, show og underholdningsinnhold som aldri har blitt produsert tidligere i Tyrkia... Eksklusivt innhold for EXXEN av skaperne av banebrytende dokumentarer og biografier i Tyrkia... Tegneserier, TV-serier og animasjoner produsert kun for barn av EXXEN... Mediestjerner elsket av ungdom, forskjellig innhold som kan bli likt av den unge befolkningen ...og mye mer bare i EXXEN!

Nettside: exxen.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Exxen. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.