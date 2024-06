ExtendMusic.AI er et AI-verktøy som lar musikkskapere forbedre og utvide sine originale komposisjoner ved å generere fersk og inspirerende musikk. Brukeren laster først opp sin unike musikk i .wav- eller .mp3-format, og deretter bruker AI-teknologien banebrytende algoritmer for å lage nye lydspor som utfyller og beriker det originale stykket. Verktøyet ble laget av Mark Doppler og tilbyr et kredittbasert system, med hvor mye kreditt som kreves per opplasting, avhengig av lengden på filen. ExtendMusic.AIs generative AI-teknologi kan ta opptil seksti sekunder å lage nye lydspor, med lengre tid som koster ekstra kreditter. ExtendMusic.AI er ideell for musikkskapere som ønsker å forsterke lyden med nye, innovative og personlige stykker. Verktøyet kan være nyttig for å lage arrangementer for filmmusikk, videospilllydspor og reklamefilmer. Totalt sett tilbyr ExtendMusic.AI en innovativ løsning for musikkskapere som ønsker å forbedre og utvide sine originale lydspor med generert innhold. Verktøyet gir et brukervennlig grensesnitt som er enkelt å navigere. Det tilbyr et kredittbasert system som er brukervennlig og rimelig, noe som gjør det tilgjengelig for et bredt spekter av brukere.

Nettside: extendmusic.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ExtendMusic.AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.