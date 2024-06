ExtendImage AI er et verktøy som bruker generativ kunstig intelligens (AI) for å utvide bilder. Dette verktøyet lar brukere bruke en rekke AI-teknikker på bildene sine, for eksempel å legge til nye elementer, blande stiler og lage fargepaletter. Den er designet for å være brukervennlig og enkel å bruke, med noen få enkle trinn for å komme i gang. Brukere kan laste opp bildet sitt og velge ønsket AI-teknikk, for eksempel å legge til en forgrunn eller bakgrunn, blande to bilder eller lage en fargepalett. Verktøyet tilbyr også en rekke avanserte funksjoner, som å justere intensiteten til AI-effekten og redigere utdatabildet. ExtendImageAI kan brukes til å lage nye og unike bilder, samt utvide eksisterende bilder. Det er et flott verktøy for grafiske designere, digitale kunstnere og alle andre som ønsker å lage interessante bilder.

Nettside: extendimage.ai

