Essembi er programvareinnovasjonshuben som hjelper programvareselskaper med å akselerere sin innovasjonssyklus for å bli ledende i markedet. I dagens raske programvareverden er presset for å bygge god programvare høyere enn noen gang. Hastigheten på programvareinnovasjonssyklusen din spiller en sentral rolle for din suksess. De vellykkede bransjelederne er ofte de med den raskeste programvareinnovasjonssyklusen - raskt samler verdifull tilbakemelding, tar informerte beslutninger om nye produktfunksjoner og leverer produktoppdateringer av høy kvalitet raskere enn konkurrentene. Essembi hjelper programvareteam å øke hastigheten på programvareinnovasjonssyklusen ved å levere funksjonaliteten for å administrere syklusen i ett system. Når produktadministrasjon, utvikling, kundestøtte, salgs- og markedsføringsteam sømløst samarbeider på én enkelt plattform, vinner alle – kundene dine får funksjoner raskere, produktet ditt vokser raskere og virksomheten din skaleres raskere.

Nettside: essembi.com

