ERPGulf - Tilpasset ERP for Gulf, regional hosting. ERPGulf er et ERP- og CRM-system, spesiallaget for Gulf-landene. (Saudi-Arabia, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait og Qatar) Den følger alle lover, forskrifter og prosedyrer i disse landene, spesielt som ansettelsesregler for innvandrere, lønnsbeskyttelsessystem, visumregler, familiestatus, naturaliseringsregler, GCC-mva, etc. ERPGulf er et av de ledende systemene i regionen med hundrevis av installasjoner. Vi tilbyr også opplæring og sertifiseringer for regnskapsførere og revisorer i regionen. ECA (ERPGulf Certified Accountant) forbedrer karriereutsiktene til fagfolk i regionen. De fleste selskaper som abonnerer på implementerte andre EPJ- og CRM-systemer møter vanskeligheter innen arbeidslovgivning, lønnsbeskyttelsessystem, visumregler osv. i regionen. ERPGulf vurderer og oppdaterer regelmessig regelendringene og oppdateringen i systemet. Dessuten er ERPGulf det eneste ERP-systemet som er vert i de regionale datasentrene. Det er regler i noen fylker som begrenser økonomiske data fra å være vert utenfor. Regional hosting gjør også systemtilkobling raskere og mer stabil. ERP Integrert med de fleste finansielle gatewayer i regionen som Q-Pay og Speedcash. Vi jobber også med leveringsselskaper som Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu for å integrere systemet deres og ERPGulf. 3CX, den populære kundesenterprogramvaren i regionen, integreres naturlig med ERPGulf for administrasjon av kunderelasjoner. ERPGulf leverer API for enhver tredjepartsapp eller -system for å trekke eller skyve data fra databasen trygt og sikkert.

Nettside: cloud.erpgulf.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ERPGulf. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.