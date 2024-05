Engageware er den eneste omfattende leverandøren av kundeengasjementløsninger, som gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å løse kundenes behov ved første interaksjon. Engagewares ende-til-ende kundeengasjementplattform er drevet av samtalebasert og generativ AI for å automatisere svar på rutinespørsmål, gi umiddelbar tilgang til kunnskapsbaser og gi organisasjoner et helhetlig syn på kundereisen. Med oppkjøpet av Aivo stoler mer enn 700 organisasjoner innen bank-, finans-, detaljhandel-, helse- og utdanningssektorene på Engagewares løsninger for å drive vekst med økt salg og konvertering, forbedre flerkanals kundeopplevelse, automatisere kundeservice og redusere arbeidsmengde for kundesenter. Engagewares plattform tillater synkrone kanaloverleveringer og robuste data og analyser for å informere strategiske forretningsbeslutninger som driver vekst, effektivitet og sterkere kunderelasjoner. Engageware er et porteføljeselskap av Clearhaven Partners.

Nettside: engageware.com

