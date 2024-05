lementary POS er ditt mobile kassaapparat eller et komplekst salgsstedssystem, skreddersydd for å møte dine spesifikke krav. For en enkelt, rettferdig pris får du tilgang til utallige funksjoner designet for å forenkle og fremskynde forretningsprosessene dine, og et ubegrenset antall brukere og tilkoblede enheter. Med Elementary POS får du tilgang til en fleksibel salgsmodul og et virtuelt kontor, som gir deg tilgang på farten til salgsstatistikk, lagerstyring og mye mer. Elementær POS er ideell for små og mellomstore bedrifter, frilansere, så vel som de som starter en ny virksomhet. Det er et brukervennlig, omfattende system designet for å vokse med din bedrift. Enten du trenger et enkelt mobilt kasseapparat eller et mer komplekst system, kan Elementary POS skreddersys nøyaktig til dine behov. Du kan forestille deg det som et byggespill som du kan forme nøyaktig etter kravene til forretningsmodellen din. I løpet av minutter kan du koble Elementary POS med eksterne enheter som kundeskjermer, kjøkkenskjermer, strekkodelesere eller betalingsterminaler – alt i form av nettbrett eller mobiltelefoner med Android, eller spesialiserte enheter. Appen gir et bredt spekter av funksjoner, inkludert salg, fjernbestilling, lagerstyring, avansert salgsstatistikk og rapporter, og et virtuelt kontor som lar deg administrere virksomheten din fra hvor som helst. Du kan legge til et ubegrenset antall brukere og kasseapparater til kontoen din. Elementær POS fungerer på hvilken som helst mobil eller nettbrett med Android, og sparer deg for å investere i kostbar maskinvare.

Nettside: elementarypos.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Elementary POS. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.