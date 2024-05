EDICOM, internasjonal leder innen EDI og ELEKTRONISK FAKTURERING, designer plattformer for overføring og integrering av data mellom virksomheter, alltid etter strenge kriterier for profesjonalitet, åpenhet og effektivitet. EDICOM har kapasitet til å bevare de juridiske betingelsene for dokumenter og filer arkivert med forsikringer om autentisitet og integritet over tid. EDICOM er det første selskapet sertifisert av departementet for energi, turisme og digital agenda som tilbyr en langsiktig elektronisk arkiveringstjeneste under eIDAS-sertifiseringen for hele EU. EDICOM markedsfører og leverer tjenester i ASP-SaaS-modus (Application Service Provider), en modell som gjør det mulig for virksomheter å sette ut de komplekse og kostbare teknologiske og menneskelige ressursene som trengs for å rulle ut og administrere en EDI-løsning. Denne forretningsmodellen er aktivert fra EDICOM B2B Cloud Platform, en kraftig teknologisk infrastruktur med egenutviklet programvare, permanent oppgradert maskinvare og tilpassede kommunikasjonssystemer og administrasjonstjenester.

Nettside: edicomgroup.com

