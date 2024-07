Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Eden AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Eden AI-plattform gir enkel tilgang til en rekke tale- og lydanalyseteknologier fra førsteklasses leverandører. Den inkluderer tale-til-tekst- og tekst-til-tale-funksjoner, som kan brukes til henholdsvis talegjenkjenning og talesyntese. Tale-til-tekst-funksjonen brukes til å gjenkjenne talte ord og konvertere dem til tekst for videre analyse. Denne funksjonen gir asynkrone APIer, som gjør at forespørsler kan bli påminnet når den forespurte ressursen er klar. Asynkrone forespørsler er nyttige for å opprettholde funksjonaliteten til en applikasjon ved å optimalisere applikasjonsressurser som brukes mens en forespørsel venter. På den annen side lar tekst-til-tale-funksjonaliteten deg generere lyd fra en gitt tekst mens du velger den tilknyttede stemmen. Eden AIs taleverktøy er egnet for utviklere, ikke-kodere, produktledere og AI-eksperter. Plattformen spesifiserer ikke antall leverandører de jobber med, men legger vekt på kvaliteten på teknologiene de tilbyr. En kundeanbefaling indikerer at taleverktøyet ble brukt til å automatisere taleposthåndtering ved å konvertere MP3-filer til tekst og levere dem til ansatte som tekstmeldinger. Samlet sett kan funksjonene til taleverktøyet brukes i ulike applikasjoner, inkludert taletranskripsjon, talekommando, stemmeaktiverte chatbots og mer.

