Eddy Travels er en kunstig intelligens (AI) drevet reiseassistent som tar sikte på å forenkle og forbedre opplevelsen av å finne de beste reisetilbudene. Med hovedfokus på å forbedre effektiviteten, gir AI-assistenten en praktisk plattform for å søke etter blant annet flyreiser, hoteller og leiebiler. Systemet er designet for å tilby forbrukere personlig tilpassede resultater på sekunder, noe som reduserer tiden og innsatsen som tradisjonelt kreves i reiseplanlegging og -bestilling betydelig. Assistentens tjeneste strekker seg også til automatisert salg og støtte, noe som gir bedrifter muligheten til å forbedre kundestøtteopplevelser og generere salg med redusert menneskelig intervensjon. Eddy Travels hjelper med å finne ikke bare kostnadseffektive avtaler, men også med å tilby en sømløs bestillingsprosess som gjør den til en omfattende virtuell reiseassistent. Teknologien som gjør dette mulig, er i stor grad avhengig av maskinlæring og sofistikerte programvarekomponenter. Eddy Travels ble utviklet med støtte fra Techstars, et verdensomspennende nettverk som hjelper gründere med å lykkes.

Nettside: eddytravels.com

