Echo AI (tidligere kjent som Pathlight), transformerer hvordan organisasjoner engasjerer seg med kundene sine med sin banebrytende Conversation Intelligence-plattform. Ved å utnytte avansert generativ AI, behandler Echo AI autonomt millioner av kundeinteraksjoner, noe som gjør det mulig for virksomheter å handle på sanntidsintelligens og innsikt. Dette styrker ikke bare kundevendte team, men hele organisasjoner til å forstå og handle på hver kundeinteraksjon. De beste virksomhetene er de mest kundesentrerte. Dette har alltid vært sant. Hovedårsaken til at startups kan være så forstyrrende er at de er nærmere kunden og kan reagere raskere på deres skiftende behov. Imidlertid dukker det opp et paradoks når en virksomhet vokser. Jo flere kunder den får, desto vanskeligere blir det å lytte til hver enkelt. Jo mindre et selskap lytter, jo mer vakler de. Snart nok tar en nyere, mer kundesentrert konkurrent deres plass. Kundene dine forteller deg hver dag hva de vil ha. Det er rett foran deg: i samtaler og chatter, i undersøkelser og i anmeldelser. Svar på hvert million-dollar-spørsmål du har gjemmer seg rett og slett. Til nå var disse svarene umulige å finne. Tross alt kan ingen person eller team fysisk analysere hver enkelt kundeinteraksjon. Fremkomsten av generativ AI endret alt dette. Vi bygde Echo AI fordi vi så at teknologien endelig fantes for å løse dette problemet. Vårt oppdrag er å gi deg mulighet til å være uendelig kundesentrert, enten du har 10 eller 10 millioner kunder. Vi bygde Echo AI fra grunnen av for å utnytte kraften til AI slik at du kan lytte, lære og reagere på hver kunde like oppmerksomt som du gjorde da du startet. I likhet med personlig databehandling er det den typen menneskelig forsterkning som bare kan komme med et teknologisk gjennombrudd, og det er en evne som nå er innen rekkevidde. Som startup-gründer kan du snakke med hver kunde. Echo AI lar Fortune 500-ledere gjøre det samme. Tenk deg å ta hver avgjørelse basert på tilliten til at du vet hva millioner av kunder vil ha.

