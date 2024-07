eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader er et innovativt verktøy som bruker kunstig intelligens for å forbedre funksjonaliteten til e-sjakkbøker. Denne interaktive eBok-leseren lar brukere ta sjakkstudiet til neste nivå ved å gjøre sjakkbøkene interaktive. Den støtter populære formater som PDF, EPUB og DJVU. Å bruke dette verktøyet er enkelt, men kraftig. Brukere kan åpne hvilken som helst PDF-, EPUB- eller DJVU-sjakkbok og la leseren behandle den. Når behandlingen er fullført, kan brukere dobbeltklikke på et hvilket som helst sjakkdiagram for å åpne det for analyse. E-boken behandles kun én gang, noe som betyr at påfølgende åpninger er klare til bruk uten ytterligere behandling. I motsetning til andre plattformer, forbedrer ikke Chessvision.ai manuelt sjakk-e-bøker og selger dem til premiumpriser. I stedet bruker den datasyn og kunstig intelligens for å gjøre enhver eksisterende sjakkbok interaktiv. Denne tilnærmingen lar brukere få tilgang til den fulle kraften til sjakk-e-bøkene sine uten å måtte kjøpe nye versjoner. Brukere har berømmet Chessvision.ai eBook Reader for dens effektivitet i å studere sjakkbøker. Med funksjoner som posisjonsskanning, legge til kommentarer, søke posisjoner fra online databaser og analysere med motoren, henvender dette verktøyet seg til spillere på alle nivåer som er interessert i å studere og forbedre sjakkferdighetene sine. Leseren har blitt beskrevet som en game-changer i sjakkverktøyverdenen. Denne prisbelønte appen, som vant prisen for Best Chess Startup 2020 på Chesstech2020 Conference, tilbyr både en gratis prøveversjon og medlemskapsplaner. Leseren ble utviklet av Pawel Kacprzak, grunnleggeren av chessvision.ai, som har en merittliste med å lage innovative verktøy for sjakkmiljøet.

Nettside: chessvision.ai

