Ebby.co er en AI-aktivert transkripsjonsprogramvare designet for å konvertere både lyd og video til tekst. Med over 100 anerkjente språk og dialekter, er verktøyet i stand til automatisk å generere bildetekster for videoer. Ebby.co sikrer personvern og sikkerhet i sin virksomhet, og muliggjør konfidensielle transkripsjoner. Utstyrt med en brukervennlig online editor, lar plattformen brukere se gjennom, redigere og tilpasse transkripsjonene etter behov. Transkripsjoner kan eksporteres i forskjellige formater, inkludert Word, PDF, CSV, VTT og SRT. Verktøyet tilbyr også samarbeidsfunksjoner, som tillater deling av transkripsjoner enten som skrivebeskyttet eller med redigeringstillatelser for teamsamarbeid. Videre tilbyr Ebby.co automatisk høyttalermerking og den støtter et bredt spekter av lyd- og videofilformater (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, etc.), og konverterer dem til tekst . Plattformen har blitt positivt anmeldt for sin raske behandling, høykvalitets transkripsjoner og transparente priser. Den egner seg spesielt godt til å transkribere intervjuer, podcaster, møter og telefonsamtaler.

Nettside: ebby.co

