E-junkie tilbyr handlekurv- og kjøp nå-knapper for å la deg selge nedlastinger og materielle varer på nettstedet ditt, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList og andre nettsteder ved å bruke PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank og 2Checkout. For selgere som selger nedlastinger, automatiserer og sikrer vi digital levering av filer og koder. Hvis du selger materielle varer, automatiserer vi fraktberegningen og lagerstyringen. Handlekurven vår har en innebygd kalkulator for mva, mva, emballasje og fraktkostnader. Du kan selge e-bøker, selge mp3-spor og album, selge programvare, ikoner, fonter, kunstverk, telefonkort, arrangementsbilletter, cd-er, plakater, bøker, t-skjorter og nesten alt annet du vil selge. E-junkie har ingen transaksjonsgrense, ingen båndbreddegrense, ingen installasjonsgebyr og ingen transaksjonsgebyr.

Nettside: e-junkie.com

