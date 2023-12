Sanntidsredigering for team - Paper er et gratis produkt fra Dropbox. Dropbox Paper er mer enn et dokument – ​​det er et samredigeringsverktøy som samler oppretting og koordinering på ett sted. Dropbox Paper, eller ganske enkelt Paper, er en dokumentredigeringstjeneste utviklet av Dropbox. Med opprinnelse fra selskapets oppkjøp av dokumentsamarbeidsselskapet Hackpad i april 2014, ble Dropbox Paper offisielt annonsert i oktober 2015, og lansert i januar 2017. Det tilbyr en nettapplikasjon, samt mobilapper for Android og iOS. Dropbox Paper ble beskrevet i det offisielle kunngjøringsinnlegget som "et fleksibelt arbeidsområde som bringer mennesker og ideer sammen. Med Paper kan team opprette, gjennomgå, revidere, administrere og organisere – alt i delte dokumenter". Mottak av Dropbox Paper har vært blandet. Kritikere berømmet samarbeidsfunksjonalitet, inkludert innhold som er tilgjengelig umiddelbart, muligheten til å nevne spesifikke samarbeidspartnere, tildele oppgaver, skrive kommentarer, samt redigere attribusjon og revisjonshistorikk. Den fikk særlig ros for sin støtte til rike medier fra en rekke kilder, med en anmelder som la merke til at Papers støtte til rike medier overgår mulighetene til de fleste av konkurrentene. Imidlertid ble den kritisert for mangel på formateringsalternativer og redigeringsfunksjoner. Mens brukergrensesnittet ble likt for å være minimalt, siterte anmeldere mangelen på en fast formateringslinje og manglende funksjoner i konkurrentenes produkter som gjør at Dropbox Paper virker som et "lett" verktøy.

Nettside: dropbox.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Dropbox Paper. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.