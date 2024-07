Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DreamPic.AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DreamPic.AI er en AI-drevet plattform som lar brukere lage personlige bilder av seg selv i en rekke stiler. Plattformen krever at en bruker laster opp 10-30 bilder av seg selv, velger de ønskede stilene de ønsker å generere bilder i, og lar AI-modellen gjøre resten. Etter opplæring av modellen får brukeren en lenke for å se resultatene og laste ned alle genererte bilder. DreamPic.AI lar også brukere gjenbruke eller laste ned den trente modellen slik at de kan generere flere bilder i forskjellige stiler. Plattformen kommer med et bredt spekter av forhåndsdefinerte stiler som dekker en rekke sjangere som kjendis, kunst, dyr, fantasy, sci-fi, profesjonelle hodebilder, tegneserie, vintage, anime, surrealistisk, gotisk, steampunk, hipster, retro , fantasy, cyberpunk, hip-hop, elegant, bohemsk, grunge, preppy, sporty, glamorøs, popkunst, minimalistisk, eklektisk, urban, tradisjonell, vestlig, nautisk, militær, folkemusikk, tropisk, art deco, middelaldersk, gresk, safari , strand, sirkus, strandboms, stjernekikker, dypt rom, istapper, ørken, vaporwave, moderne prinsesse, mote, prinsesse, drømmepilot, fargerik portrett, advokat, svart dress, ansatt, dødsnotat digital kunst, android portrett, tegneserie fotballspiller , ren linjekunst, psykedelisk portrett, fantasy-ottomansk kriger, afrikansk stammeportrett, afrikansk sjaman, fantasy-sanger, fantomkriger, fargeblader og mer.

