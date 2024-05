Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dots med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dots er et utviklervennlig API som lar bedrifter betale sine entreprenører gjennom bare noen få linjer med kode. Enten det er konsertarbeidere som Uber-sjåfører, selgere på markedsplasser som Etsy, eller bare din lokale altmuligmann - Dots’ abstrakter fjerner kompleksiteten til utbetalinger fullstendig. Vi administrerer hele prosessen: informasjonsinnsamling (KYC), betalinger gjennom alle jernbaner (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, internasjonalt og mange flere som kommer), og til og med innlevering av skatteskjemaer! Dots lar utviklere få utbetalinger i gang over bare noen få timer, i stedet for de mange månedene dette normalt vil ta.

Nettside: dots.dev

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Dots. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.