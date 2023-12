Djaboo er en utmerket, smart kundeforholdsbehandler som forbedrer bedriftens produktivitet. Du kan administrere prosjektene dine, kundene dine, frilansteamet ditt, betalingene dine og automatisk generere kontrakter og fakturaer enkelt på ett sted. Djaboo gir deg rask og enkel tilgang til funksjonene du trenger for å utvikle virksomheten din. Den inkluderer alt du trenger for å administrere virksomheten din effektivt og fredelig. Din tur ! Viktige funksjoner for produktiviteten Automatiske rapporter om timelister og inntekter/utgifter. Den automatiske beregningen av kostnadene dine. Administrasjon av overgangen til ulike nivåer av mva. Sanntids tilbudshåndtering. Salgsrørledningskontrakter genereres automatisk fra kundeinformasjon. Viktige funksjoner for prosjektledelse Administrer enkle og komplekse oppgaver med innstilling av påminnelser. En integrert chat som lar deg diskutere prosjekter med involverte samarbeidspartnere. Planlegging av oppgaver og aktiviteter via kalendere, tidslinjer, tidsregistrering og Gantt-diagram, Kanban eller lister. Håndtering av dokumenter, regneark og kunnskapsbaser for å dele dem med samarbeidspartnerne dine. Viktige funksjoner for kundeadministrasjon Legge til kunder eller masseimportere eksisterende kunder. Teamledelse ved å spesifisere deres roller og tilgang til applikasjonen og også en oversikt over alles permisjoner, oppmøte og aktiviteter. Butikken som lar deg tilby forhåndsdefinerte servicepakker. Automatisk fakturering som gjøres av vår intuitive redaktør. Full tilpasning av applikasjonen din Mulighet for å velge visning: listevisning, tabellvisning, kalendervisning og mye mer. Legg til logoen din, tilpass farger og legg til ønsket bakgrunn. Tilpass ditt digitale arbeidsområde du vil kunne: Velge de forskjellige funksjonene du vil bruke. Endre farger for å gjøre oppgaver mer identifiserbare. Bruk ulike statuser for å kategorisere oppgaver og oppnå effektivitet.

Nettside: djaboo.com

