Disroot Mail

Gratis og sikre e-postkontoer for din stasjonære IMAP-klient eller via et nettgrensesnitt. Disroot gir sikre e-postkontoer for skrivebordsklienten din eller via et nettgrensesnitt. Kommunikasjonen mellom deg og e-postserveren er kryptert med SSL, noe som gir så mye personvern som mulig. Videre er alle e-poster som sendes ut fra vår server også kryptert (TLS) hvis mottakerens e-postserver støtter det. Det betyr at e-post ikke lenger sendes som tradisjonelt «postkort», men faktisk legges i en «konvolutt». Likevel oppfordrer vi deg til alltid å være forsiktig når du bruker e-postkommunikasjon, og å bruke GPG ende-til-ende-kryptering for å sikre at korrespondansen din er så privat som mulig.

Nettside: disroot.org

